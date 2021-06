Pedullà: il Napoli ha accettato l’offerta di 5 milioni del Galatasaray per Mario Rui

Accordo trovato tra i due club per il terzino sinistro. Domani nuovo incontro per trovare la quadratura sull’ingaggio. Il portoghese ha aperto alla soluzione turca

Potrebbe essere in Turchia il futuro di Mario Rui. Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà, il Galatasaray è in pressing da giorni sul terzino sinistro del Napoli e i due club sembrano aver raggiunto un accordo di massima sul prezzo, con il Napoli che ha accettato l’offerta del club turco di 5 milioni. Domani si discuterà dell’ingaggio. Il portoghese ha aperto allo sbarco in Turchia.

“Tra le due società è stato raggiunto un accordo di massima per 5 milioni più bonus. Domani ci sarà l’incontro per trovare la quadratura sull’ingaggio, passaggio decisivo per formalizzare il trasferimento. Mario Rui ha aperto alla soluzione turca, ora serve la totale quadratura”.