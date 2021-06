Ordine: il dietrofront della Lega è una fotografia della sua crisi di credibilità

Parla di “crisi di credibilità” del calcio Franco Ordine su Il Giornale a proposito del cambio repentino di marcia della Lega Serie A ieri che ha prima approvato la variazione sugli orari degli incontri di calcio, per poi rimangiarsi la votazione.

Quella dello “spezzatino” appare però una scelta dettata da diversi motivi, tra cui quello relativo all’impossibilità per Dazn di trasmettere tante partite in contemporanea

L’iniziativa, a dire il vero, è figlia anche di una esigenza tecnica. Dazn – secondo taluni esperti – non sarebbe in grado di trasmettere in contemporanea più partite, giudizio questo confermato da una ricerca (su linkedin) di una figura professionale, il cosiddetto “commander”, esperto in incidenti tecnici.