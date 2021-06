Omofobia, razzismo e sessismo, le frasi di Gattuso denunciate dai tifosi del Tottenham

L’hashtag #NoToGattuso ha spopolato. La Bbc ha ripreso le frasi sui matrimoni omosessuali, sulle donne nel calcio. Il club ha dovuto fare retromarcia

Hanno vinto i tifosi del Tottenham, Gattuso non sarà il loro allenatore. L’hashtag #NoToGattuso ha spopolato nel Regno Unito, è stato ed è ancora di tendenza. Il trust dei tifosi del Tottenham ha lanciato un tweet in cui ha in parte spiegato quel che è successo.

Come sempre, non è saggio per noi commentare le speculazioni. Tuttavia, possiamo e comunichiamo il sentimento dei sostenitori ai vertici del Club, e stavolta lo abbiamo fatto molto chiaramente. Sappiamo di agire a tutela delle vostre preoccupazioni circa i potenziali allenatori del Tottenham.

As ever, it isn’t wise for us to comment on speculation. However, we can and do communicate supporter sentiment to the decision makers at the Club, and have done so very clearly on this occasion. We are aware of and acting on your concerns around potential managerial candidates.

Insomma il trust dei tifosi ha alzato il telefono e ha detto chiaro e tondo alla presidenza del Tottenham che loro Gattuso non lo vogliono. La protesta è nata ovviamente per la lite con Jordan ma poi è proseguita su altri binari, come ricordano sia la Bbc sia The Athletic. La Bbc riporta le dichiarazioni di Gattuso contro il matrimonio tra persone dello stesso sesso:

In chiesa il matrimonio dovrebbe essere tra uomo e donna, anche se siamo nel 2008 e ciascuno può fare come gli piace. Ho sempre creduto nell’istituzione della famiglia in da quando ero bambino e per chi è cattolico il matrimonio tra persone dello stesso sesso è strano.

La Bbc riporta anche le dichiarazioni di Gattuso su Barbara Berlusconi, che è stata riportata come lesiva della parità di genere nel calcio.

Per gente come Galliani dovrebbe esserci più rispetto. Non posso vedere le donne nel calcio. Non mi piace dirlo ma così è.

C’è poi il precedente per i fischi razzisti a Boateng. È stata riportata una sua frase: “Quante volte abbiamo sentito dei boo contro i giocatori bianchi? È successo anche a me, ma non ho dato importanza. Boateng si è di certo sentito offeso, ma continuo a non vedere del razzismo. Si tratta solo dell’ultimo gesto di una minoranza di idioti”.

Da noi sessismo, omofobia e razzismo sono quisquilie, nel Regno Unito no.

The Athletic ricorda che a maggio il presidente Levy scrisse che il futuro allenatore sarebbe stato in linea con i valori del club. I tifosi hanno fatto sentire in maniera forte la loro voce e alla fine hanno vinto.