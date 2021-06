Mourinho: «Non c’è un giorno in cui posso disconnettermi dal calcio»

Ospite al Late Show di James Corden: «Superlega? Oggi noi manager non abbiamo un grande potere nei club, possiamo solo dare la nostra opinione»

Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha partecipato al Late Show di James Corden parlando dell’avventura in giallorosso che sta per intraprendere (la definisce «eccitante») ma anche di alcuni aspetti della sua vita più intima.

«Ho trovato subito il feeling giusto con la proprietà che ha avuto un ottimo approccio, ho avvertito la sensazione di lavorare non per loro ma con loro. C’è molto lavoro da fare, ma Zoom ha reso le cose più facili. Non mi piace fare telefonate. Mi piace vedere le persone».