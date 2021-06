Martinez: “Siamo ottimisti per De Bruyne e Hazard, ma sarà una corsa contro il tempo”

Il ct del Belgio in conferenza: “La partita con l’Italia è venerdì e sarà difficile in ogni caso averli al massimo della forma”

Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha fornito un aggiornamento in conferenza stampa sulle condizioni di Kevin De Bruyne e Eden Hazard.

Siamo ottimisti per entrambi, sono col gruppo e non hanno lesioni. Ma è una corsa contro il tempo, la prossima partita è venerdì e averli al massimo della forma sarà difficile. Seguiremo l’evolversi della situazione, se riuscissimo a raggiungere le semifinali ci saranno. Mignolet? Ha un problema al ginocchio e gli permettiamo di andare in vacanza.