Libero: la Spagna è come un film di Almodovar, cioè un casino

Costanza Cavalli usa la metafora cinematografica per descrivere il pareggio tra la squadra di Luis Enrique e la Svezia, che assomiglia, scrive, ad un film di Bergman

Spagna-Svezia è finita zero a zero. Il debutto della Nazionale di Luis Enrique è deludente e fa rumore, scrive Libero in un articolo a firma Costanza Cavalli. Che usa una metafora cinematografica per descrivere la prestazione delle due squadre.

“La Svezia è un po’ come guardare un film di Bergman: minuti infiniti di primi piani in attesa che uno dica qualcosa. Il conforto è racchiuso nell’idea del Settimo sigillo, cioè che la morte (calcisticamente, l’eliminazione) può essere negoziata rompendole le palle con gli scacchi”.

La Spagna è agli antipodi degli scandinavi.

“Luis Enrique ha rimescolato le carte, ha trascurato i terzini, cancellato il Real Madrid dalle convocazioni. E qui c’è qualcosa in comune con i film di Almodovar: oltre al colore rosso, tormento, audacia, donne che sembrano uomini, uomini che si vestono da donna. Insomma, un casino“.