L’Equipe: la Svezia non ha mai accolto una star della portata di Hamsik

Il Goteborg gli ha fornito il modo di prepararsi agli Europei, l’impatto di Hamsik è andato ben oltre il campo: con lui 500 abbonamenti in più

Dopo l’esperienza in Cina, Marek Hamsik è rimasto svincolato. Ma restare fermo per metà stagione non gli sarebbe convenuto in vista degli Europei, dove sarà un elemento cardine della sua Slovacchia. Per questo, alla ricerca di una sistemazione temporanea, ha accettato un contratto di pochi mesi con il Goteborg, nel campionato svedese.

L’Equipe ha voluto sottolineare l’incredibile impatto avuto dall’ex campione del Napoli dopo il suo arrivo, in termini di brand.

Hamsik si è infortunato in allenamento lo scorso 13 marzo, ha giocato solo quattro delle otto partite in programma. Eppure in pochi giorni sono stati venduti 500 abbonamenti per un totale di 120 mila euro anche se le partite si sono giocate senza pubblico fino al 1° giugno. I fan si sono riversati sul merchandising riguardante Hamsik, consapevoli che la Svezia non ha mai accolto una star di questa portata.