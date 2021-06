Le Iene ancora su Inter-Juve: spariti audio e video sull’espulsione di Vecino

Stasera nuovo servizio, stavolta sull’espulsione dell’interista per un’entrata su Mandzukic. Orsato diede prima il giallo e poi il rosso

Le Iene ancora su Inter-Juve. Inter-Juventus non finisce mai. Le Iene stasera manderanno in onda un altro servizio. Ricordiamo che la trasmissione tv è stata querelata da Orsato, Valeri e Rizzoli e proprio grazie alla querela – e alle conseguenti indagini – sono emerse immagini inedite, come quelle della Sala Var al momento della mancata espulsione di Pjanic, senza però l’audio di Orsato.

Audio che manca anche per la discussione sull’espulsione di Vecino per un’entrata su Mandzukic. Lo riporta il Corriere dello Sport. In un primo momento Orsato lo ammonì, poi il giallo diventa rosso. Le immagini sono tagliate e non c’è la voce di Orsato. Nel servizio Le Iene ne parlano con Valeri (Var) e Rizzoli che però preferiscono non rispondere.