Le Conversazioni, a Capri torna il festival di Antonio Monda e Davide Azzolini

Dal 25 giugno al 4 luglio. Tema della 16esima edizione è il Desiderio. Tra gli ospiti, Maaza Mengiste, Giuliano Sangiorgi, Colm Tóibín, Olivier Guez e Brian Selznick

Torna, a Capri, Le Conversazioni, il festival diretto da Antonio Monda e Davide Azzolini, quest’anno alla sua 16ª edizione.

Il programma del festival 2021 vede la partecipazione a Capri e Anacapri di Maaza Mengiste (25 giugno), Giuliano Sangiorgi (26 giugno), Francesco Vezzoli (27 giugno). Ad Anacapri, a Villa San Michele saranno ospiti Roberta Lena (29 giugno) e Paolo Giordano (30 giugno). Il secondo week end a Tragara ci saranno Colm Tóibín (2 luglio), Olivier Guez (3 luglio), e Brian Selznick (4 luglio).

Ai due week end del 25, 26 e 27 giugno e 2, 3 e 4 luglio (Piazzetta Tragara ore 19.00), si aggiungono due date il 29 e 30 giugno (ore 19.00) nell’affascinante Villa San Michele ad Anacapri, grazie alla collaborazione con la Fondazione Villa San Michele.

Desiderio/Desire

Il fil rouge degli incontri, quest’anno, sarà il tema Desiderio/Desire: brama e irrazionalità, attrazione sessuale, conquista di potere e soldi, o, piuttosto, illusione dell’appagamento? Ma anche, in senso positivo, slancio vitale, desiderio di conoscenza e aspirazione all’universale. Antonio Monda ne condividerà i diversi aspetti con gli ospiti di questa nuova edizione, che, dopo Roma giunge a Capri con i tradizionali incontri a piazzetta Tragara e ad Anacapri con i nuovi appuntamenti a Villa San Michele. La chiusura del Festival sarà come di consueto a dicembre a New York.

Il programma

Venerdì 25 giugno aprirà la 16ª edizione caprese, la scrittrice etiope naturalizzata statunitense Maaza Mengiste autrice del libro Il re ombra, appena pubblicato in Italia per Einaudi, che evoca la tragedia dell’invasione fascista e la resistenza eroica del popolo Etiope, dove emerge fortemente lo sguardo e l’eroismo femminile.

Sabato 26 giugno sarà ospite il compositore, cantante e polistrumentista italiano, Giuliano Sangiorgi fondatore del gruppo rock-pop Negramaro, che ha da poco pubblicato con Einaudi il suo ultimo romanzo Il tempo di un lento.

Domenica 27 giugno sarà la volta di Francesco Vezzoli, fra gli artisti contemporanei italiani più affermati a livello internazionale, le cui opere sono state selezionate più volte per rappresentare l’Italia alla Biennale d’Arte di Venezia.

Nel corso della settimana, il Festival prosegue con gli incontri a Villa San Michele: martedì 29 giugno sarà ospite l’attrice e regista teatrale Roberta Lena, che ha fatto della multidisciplinarità e della mescolanza delle arti sceniche le basi fondanti della sua espressione. Fra i protagonisti del film premio Oscar Nuovo cinema paradiso di Giuseppe Tornatore, ha lavorato con registi come Marco Bellocchio, Marco Tullio Giordana, Richard Attenborough e Paolo Virzì.

Mercoledì 30 giugno, il protagonista sarà Paolo Giordano, unico ospite italiano de Le Conversazioni di Capri, collaboratore del Corriere della Sera, scrittore e fisico torinese, che da sempre nei suoi scritti mostra due anime, umanistica e scientifica. Autore del grande successo La solitudine dei numeri primi (Mondadori), ha pubblicato da poco per Einaudi il saggio Nel contagio, una riflessione sul Covid-19 e sull’impatto che ha avuto sulla vita e sui tempi che corrono.

Si tornerà a Piazzetta Tragara venerdì 2 luglio con lo scrittore e critico letterario irlandese Colm Tóibín, vincitore di numerosi premi per le sue opere di narrativa e saggistica (premio Encore, candidatura al Man Booker Prize, Costa Book Award); come giornalista si è occupato per numerose testate irlandesi soprattutto di politica e letteratura, e tra le sue ultime pubblicazioni i romanzi La famiglia vuota (Bompiani) e La casa dei nomi (Einaudi).

Sabato 3 luglio, conversazione con lo scrittore e sceneggiatore francese Olivier Guez, giornalista di Le Monde, New York Times, Le Point e autore di numerosi romanzi storici e sociali, incentrati soprattutto sul tema dell’equilibrio politico mondiale; ha pubblicato in Italia il suo romanzo La scomparsa di Josef Mengele (Neri Pozza).

Domenica 4 luglio concluderà l’edizione italiana del festival, il celebre illustratore e scrittore americano Brian Selznick autore di numerosi successi come La straordinaria invenzione di Hugo Cabret (medaglia Caldecott nel 2008), La stanza delle meraviglie e Il tesoro dei Marvel pubblicati in Italia da Mondadori.

Anche per la 16ª edizione, in occasione degli appuntamenti di Capri, sarà pubblicata e distribuita al pubblico l’antologia che raccoglie i testi inediti dei protagonisti sul tema Desiderio/Desire, che saranno letti dagli autori stessi in apertura di ogni appuntamento.

A causa delle recenti disposizioni del Governo sui viaggiatori in arrivo dal Regno Unito, non potranno essere a Capri a Le Conversazioni Abigail Dean, Margo Jefferson e Candice Carty-William. Il loro inedito sarà letto da Antonio Monda durante gli incontri.

Gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti e si svolgeranno nel rispetto delle misure imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19 per tutelare la sicurezza del pubblico.

Il Festival ha aperto come di consueto a Roma, quest’anno a Palazzo Merulana, vivace e dinamico centro di produzione culturale tra letteratura, cinema e arte, nel cuore della capitale (via Merulana 121), nato dalla sinergia tra Fondazione Elena e Claudio Cerasi e CoopCulture. Ad inaugurare gli incontri e dialogare con Antonio Monda la scrittrice, curatrice e traduttrice Chiara Valerio (16 giugno) e Teresa Ciabatti (23 giugno) candidata al Premio Strega 2021 con il suo ultimo romanzo Sembrava bellezza (Mondadori).

Il programma del festival 2021 si concluderà a dicembre negli Stati Uniti, con la tradizionale conversazione di chiusura alla New York Historical Society che quest’anno ospiterà il giornalista e critico culturale A.O. Scott.

Le Conversazioni 2021

Le Conversazioni 2021 è prodotto da Dazzle Communication, Spigoli e CPW Conversations, con il patrocinio del MiC Ministero della Cultura.

Visita il programma completo e segui gli aggiornamenti sul sito.