La Uefa replica a Draghi: «Nessun piano per cambio sede finale degli Europei»

Nota ufficiale della Uefa dopo le parole del presidente del Consiglio: «Stiamo lavorando per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley»

«La Uefa, la federazione inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di Euro a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede di quelle partite».

In precedenza, provocando un certo stupore, Mario Draghi – nella conferenza stampa dopo l’incontro con Angela Merkel – aveva detto: «Ho intenzione di adoperarmi perché la finale non si faccia in un Paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente» con evidente riferimento al Regno Unito e alla variante delta.