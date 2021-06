La tregua dell’Uefa salva le casse della Juve: dalla prossima Champions 80 milioni

Con la sospensione del procedimento disciplinare contro Juventus, Real Madrid e Barcellona, è probabile che i tre club ribelli della Superlega parteciperanno alla prossima edizione della Champions. Il procedimento non è archiviato, ma solo rimandato, ma il verdetto potrebbe arrivare quando la competizione continentale sarà già iniziata.

Questo permetterebbe a Juve, Real e Barcellona, di assicurarsi soldi fondamentali per i rispettivi bilanci, scrive il Corriere dello Sport.

“Badando al club bianconero è legittimo ragionare su una cifra di circa 80 milioni, destinata a variare in base al cammino della formazione di Max Allegri: soldi riacciuffati per i capelli sul campo grazie al sorpasso dell’ultima giornata sul Napoli, poi di nuovo a rischio dopo l’apertura del procedimento disciplinare della Uefa e adesso ancora a portata di mano. Avere o non avere a disposizione quei soldi può fare tutta la differenza del mondo, è sostanzialmente un’intera campagna acquisti salvata o anche qualcosa in più di questi tempi, è a conti fatti quanto potrebbe servire per sostenere un’altra stagione di Cristiano Ronaldo nel caso decidesse di restare, è una cifra che equivale a oltre il 15% del fatturato bianconero. Soldi di cui la Juve non avrebbe potuto fare a meno”.