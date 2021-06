La Russia vince di misura sulla Finlandia: riaperta la corsa al secondo posto nel gruppo B

La squadra di Cherchesov si riscatta dopo la sconfitta all’esordio col Belgio grazie alla rete siglata a fine primo tempo dall’atalantino Miranchuk

Una gara che sapeva già di ultima chiamata o quasi, per la Russia, che dopo la sconfitta col Belgio doveva fare punti per tenersi in corsa. La squadra di Cherchesov ci riesce, vincendo contro la Finlandia (che aveva vinto a sua volta contro la Danimarca all’esordio). Un successo pesantissimo, ottenuto di misura grazie alla splendida rete segnata nel recupero del primo tempo da Aleksey Miranchuk, protagonista del nostro campionato con la maglia dell’Atalanta.

In attesa di Danimarca–Belgio, che si disputerà domani alle 18:00, sono tre le squadre con 3 punti, mentre i danesi al momento sono sul fondo della classifica ancora a zero.