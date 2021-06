Il ct della Danimarca accusa l’Uefa: “Per Covid avremmo avuto 48 ore di rinvio, per un infarto no”

Il ct della Danimarca Kasper Hjulmand accusa l’Uefa per aver messo la sua squadra davanti ad un bivio pochi minuti dopo il dramma di Eriksen: rinviare il match con la Finlandia al giorno dopo o riprendere la partita. In ogni caso un bivio “ingiusto”.

“Non è corretto dire che abbiamo chiesto di giocare noi. Non è andata così. Non è stato giusto metterci di fronte ad un bivio, decidere di rientrare in campo o rinviare il match al giorno dopo. Non è corretto dire che noi abbiamo chiesto di giocare, non è stato così. Non c’entra il protocollo, una buona leadership va oltre il protocollo: in caso di Covid avremmo avuto 48 ore di tempo, in caso di arresto cardiaco no. La cosa più giusta sarebbe stata quella di mandarci a casa. Spero questa situazione serva da lezione per il futuro”.