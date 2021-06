La psichiatra di Maradona respinge le accuse di omicidio: “Non ci sono collegamenti tra farmaci e insufficienza cardiaca”

Agustina Cosachov faceva parte del team di professionisti medici che seguiva Diego Armando Maradona, in qualità di psichiatra. Cosachov è rientrata tra gli indagati per omicidio in seguito alla morte del campione argentino e ha ribadito la sua estraneità ai fatti nell’interrogatorio attraverso le parole del suo legale, Vadim Mishchanchuk.

Non c’è alcuna prova che gli psicofarmaci, somministrati in queste dosi, possano aver causato l’insufficienza cardiaca. La patologia scoperta durante l’autopsia non si è tradotta in alcun sintomo quando il paziente era in vita, motivo per cui non è stato curato nelle cliniche dov’è stato ricoverato. Quando ha lasciato la clinica Olivos il suo cuore funzionava bene.