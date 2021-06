Italia, risentimento muscolare per Sensi dopo la rifinitura

Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico della Nazionale. In caso di forfait, al suo posto è pronto Matteo Pessina dell’Atalanta.

Non comincia nel migliore dei modi l’avventura nella Nazionale italiana per Stefano Sensi. Durante l’allenamento di rifinitura di oggi, il centrocampista dell’Inter ha accusato un risentimento muscolare agli adduttori. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico della Nazionale. In caso di forfait, al suo posto è pronto Matteo Pessina dell’Atalanta.

Sensi non smette di accusare problemi fisici, nemmeno in Nazionale. Anche in stagione il suo è stato un vero e proprio calvario, quest’anno.