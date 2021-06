Italia-Austria, le formazioni: giocano Insigne e Di Lorenzo

Le scelte di Mancini per la partita delle 21. A centrocampo Verratti e Jorginho. Berardi con Immobile in attacco

Roberto Mancini ha scelto gli undici che scenderanno in campo alle 21 contro l’Austria, al Wembley Stadium per gli ottavi di finale di Euro 2020. Due i napoletani titolari: Insigne e Di Lorenzo. Marco Verratti torna titolare a centrocampo. Insieme a lui Jorginho. In difesa Spinazzola e Acerbi con capitan Bonucci.

Questa la formazione scelta dal ct.

Italia: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Berardi, Immobile, Insigne. All: Mancini

Austria: Bachmann, Dragovic, Hinteregger, Arnautovic, Alaba, Sabitzer, Grillitsch, Baumgartner, Lainer, X. Schlager, Laimer. All: Foda