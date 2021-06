I tifosi del Tottenham: “Gattuso sarebbe il nome più ridicolo e incompetente”

Il Daily Mail riporta la rabbia dei tifosi. In tanti ricordano la lite con Jordan. Gli attacchi a Levy per l’assenza di una strategia

I tifosi del Tottenham non l’hanno presa bene. Non hanno preso bene la trattativa tra gli Spurs di Levy e Rino Gattuso che pochi istanti dopo la rottura con la Fiorentina era già in rampa di lancio per Londra. A giudicare da quest’articolo del Daily Mail, però, i sostenitori del Tottenham non sono felicissimi (e francamente è difficile dar loro torto). Ad alimentare la rabbia dei tifosi non c’è solo l’incompetenza del tecnico calabrese ma anche il precedente a San Siro dello scontro poco edificante con Joe Jordan.

Il Daily Mail lo ricorda. Gattuso mise la mani al collo dell’allora assistente di Redknapp. Era il 2011. Ricordiamo che Jordan è anche un calciatore del Milan.

Il Daily Mail descrive i tifosi come furiosi per il nome del tecnico calabrese. Nome che è emerso dopo la rottura con Paulo Fonseca.

Tra i tifosi sembra esserci una disapprovazione quasi unanime. Molti hanno subito fatto riferimento alla lite con Jordan, tante le battute su Jordan assistente di Gattuso.

I’m now hearing rumours about Gattuso for the Spurs job??! Do you think the fans have forgotten about this, Mr. Levy?! Because we haven’t!!! No way, not in our club!! SORT IT OUT LEVY!!! #COYS #TottenhamHotspur pic.twitter.com/jGPSN68Nlc — Philip Gawthorne (@philipgawthorne) June 17, 2021

Sottolineano anche la natura difensiva del suo calcio.

È il nome più ridicolo e incompetente possibile, quindi ovviamente verrà lui.

Altri tifosi hanno criticato la mancanza di una strategia coerente per la sostituzione di José Mourinho. Hanno provato prima a riportare a casa Pochettino ma l’argentino è rimasto al Psg. Poi si è fatto il nome di Antonio Conte che sarebbe stata una prima scelta ma le trattative si sono interrotte. Così come quelle con Fonseca. Daniel Levy – prosegue il Daily Mail – è alla disperata ricerca di un nuovo manager ma questa nomina si sta rivelando più difficile del previsto.

Anche il noto account Twitter Indykaila, esperto di calciomercato, ha espresso il proprio parere.

Why are @SpursOfficial acting like a 2nd rate club? https://t.co/A3Xbg8OqZV — indykaila News (@indykaila) June 17, 2021

How do I cancel my and my son’s One Hotspur membership and get a refund?

I’m not accepting Rino Gattuso as Spurs manager. — Special K (@Spurs_SpecialK) June 17, 2021