Il Telegraph: “I soldi hanno allungato la carriera dei campioni. I vecchi non vogliono più smettere”

“L’aumento dei premi ha reso possibile la personalizzazione delle cure. Quando l’alternativa è trovare un lavoro vero, perché dovresti smettere?”

Ronaldo, Ibrahimovic, Brady, Federer, Nadal e Djokovic. E decine di altri esempi: i campioni che hanno segnato una generazione, ora sono passati a quella successiva. Non smettono più, vincono ancora. Invecchiano e non gli importa. Lo sottolinea un articolo del Telegraph che cerca anche di trovare una spiegazione a questo allungamento di carriere incredibili.

“Siamo in un’epoca in cui i giganti dello sport di una generazione stanno diventando sempre più giganti dello sport di due”. “Non è solo una manciata di atleti fenomenali che ora godono di carriere più lunghe. Dal 2000, l’età media dei primi 100 tennisti maschili è passata da 25 a 28 anni; nel calcio femminile è passata da 23 a 26 anni. Nel calcio, l’età media delle giocatrici classificate tra i 250 migliori al mondo è passata da 26,5 a 28 nell’ultimo decennio”.

“Quando Martina Navratilova è diventata la prima tennista ad assumere un allenatore, un nutrizionista e preparatore, l’idea del Team Navratilova è stata derisa, persino considerata un po’ inquietante. “È difficile giocare contro tre avversari contemporaneamente”, disse l’avversaria sconfitto di Navratilova nella finale del Roland Garros del 1982″, Andrea Jaeger.

“Questo approccio iper-individualizzato è stato adottato anche negli sport di squadra. Ronaldo è famoso per fare bagni di ghiaccio alle 3 del mattino, dopo le partite di Champions League, e usa un allenatore del sonno. Dopo ogni stagione, Brady guarda le riprese video di ogni lancio sbagliato due volte, per valutare cosa ha fatto e come potrebbe migliorare. L’idea che, a trent’anni, il tetto di un atleta sia fisso è stata infranta”.

“Piuttosto che frustarsi nella mezza età sportiva, gli atleti di punta scelgono su cosa impegnarsi. Un modello stabilito per la prima volta da Andre Agassi, che nella sua tarda carriera ha gestito il suo programma per concentrarsi sugli Slam, è stato portato a un nuovo livello da Serena Williams e dai tre big tra gli uomini. Federer si è preso sei mesi di pausa nel 2016, prima di vincere tre dei successivi cinque Slam. Djokovic si è preso la seconda metà del 2017 e da allora ha vinto sette Slam. Quest’anno a Nadal mancherà Wimbledon: “L’obiettivo è prolungare la mia carriera”, ha spiegato”.

Per il Telegraph i soldi hanno cambiato tutto:

“L’afflusso di denaro nello sport è spesso denigrato, ma è l’aumento dei premi degli atleti che ha reso possibile questa personalizzazione delle cure. Ricompense maggiori spingono i giocatori a giocare più a lungo e forniscono loro i mezzi per farlo, assumendo l’aiuto su misura di cui hanno bisogno”.

“Inoltre, quando l’alternativa è trovare un lavoro vero, perché dovresti smettere? Nel 2016, all’età di 40 anni, Kim Collins, il velocista dei 100 metri, ha registrato il suo personale (9,93 secondi) e poi ha preso parte alla sua quinta Olimpiade consecutiva. E ha spiegato: “Continua ad andare avanti e sicuramente andrai avanti fino a quando il tuo corpo non potrà più andare avanti”.