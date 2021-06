Il mea culpa di De Ligt: “Abbiamo perso per la mia espulsione”

La prima grande sorpresa degli Europei è probabilmente l’eliminazione dell’Olanda, sconfitta 2-0 dalla Repubblica Ceca; una gara in cui Matthijs De Ligt è stato protagonista in negativo, con l’espulsione ingenua ad inizio ripresa. Il difensore si è espresso così al termine della gara.

Certamente mi fa male. Abbiamo praticamente perso la partita a causa di quello che ho fatto. Col senno di poi, non avrei dovuto far rimbalzare la palla. Pensavo che avessimo la partita sotto controllo. Abbiamo avuto poche occasioni, soprattutto nel primo tempo. Non avevo nemmeno la sensazione che avessero creato molte occasioni. Ma il cartellino rosso ovviamente ha fatto la differenza.

Stefan De Vrij, compagno di reparto e avversario in Serie A, l’ha difeso.

Non è stata colpa sua. Ha un grande senso di responsabilità, è molto maturo per la sua età anche se è ancora molto giovane. Ha tempo per crescere, ha già fatto passi da gigante, È un grande difensore. Certo per lui oggi non è stato facile, ma sono certo che stia diventando più forte.