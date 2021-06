Il Giornale su Calhanoglu all’Inter: forse ora Marotta smetterà di ripetere che il calcio costa troppo 

Un’operazione da più di 30 milioni a lordo. “Del resto parliamo del club che anziché salutare l’allenatore che alza la voce e non rispetta il contratto, gli paga 7 milioni e quasi gli chiede scusa”

Su Il Giornale, Gianni Visnadi commenta l’acquisto di Calhanoglu da parte dell’Inter, tra l’altro dopo l’uscita dall’Europeo.

“E’ entrato nell’Europeo senza squadra ma con mille aspettative e ne è rapidamente uscito come simbolo della peggiore tra tutte le nazionali (zero punti e 1 solo gol segnato in 3 partite), ma buon per lui con un nuovo e più ricco contratto”.

L’Inter ha acconsentito alla sua richiesta (quella per cui era naufragato il rinnovo con il Milan: 5 milioni netti a

stagione per tre anni, con 3 milioni e mezzo di commissione per l’agente. Visnadi scrive:

“Sommata, al lordo è un’operazione da più di 30 milioni di euro. Almeno per qualche giorno, Marotta non ripeterà il ritornello che il calcio costa troppo e il sistema va riformato. Del resto stiamo sempre parlando del club che anziché aprire la porta e salutare l’allenatore che alza la voce e sceglie di non rispettare il contratto, gli paga 7 milioni e quasi gli chiede scusa. Follie“.