Il Belgio perde De Bruyne (esce per infortunio)

L’Italia calcistica sta guardando con interesse Belgio-Portogallo. Chi vince, affronterà la Nazionale di Mancini nei quarti di finale. Il Belgio sta vincendo 1-0 con rete dell’altro Hazard il fratello di Eden. La notizia, fin qui, è l’uscita di De Bruyne per infortunio all’inizio della ripresa. Il fuoriclasse del Manchester City è stato toccato duro a fine primo tempo da Palhinha con un intervento da dietro che sarebbe potuto essere sanzionato anche con il rosso. È una brutta notizia per il Belgio che, in caso di vittoria, tornerà in campo venerdì contro l’Italia. Al posto di De Bruyne è entrato Mertens.