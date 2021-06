Gazzetta: la Fiorentina compra Gonzalez, non è di Mendes ed è il più caro di sempre

Continua a tenere banco, ovviamente, la polemica tra la Fiorentina e Mendes nell’affaire Gattuso. Il club viola di Commisso, con perfetto tempismo, ha risposto alle accuse con l’acquisto dell’argentino Gonzalez il più caro della storia del club. Come scrive la Gazzetta:

Non è della scuderia Mendes. Ed è un gran colpo. La Fiorentina risponde a chi ha spiegato il clamoroso divorzio con Gattuso con la scelta della società viola di non fare investimenti importanti acquistando il nazionale argentino Nico Gonzalez. Trattativa chiusa, grazie ai buoni uffici del nuovo dirigente Burdisso, a 23 milioni. Più quattro milioni di bonus. La Fiorentina non aveva mai concluso un’operazione così onerosa. Lo Stoccarda, proprietaria del cartellino dell’attaccante sudamericano, si è trovata in mano una proposta simile dal club viola e dal Brighton. La scelta definitiva è stata del giocatore.