Gazzetta: Koulibaly resta a Napoli. Adl e Spalletti vogliono trattenerlo, lui è d’accordo

“ Magari ci starà pensando, Kalidou Koulibaly . E, probabilmente, sulla questione starà riflettendo pure Aurelio De Laurentiis. L’ipotesi della conferma del nazionale senegalese non è del tutto campata in aria ”.

Lo scrive Mimmo Malfitano sulla Gazzetta dello Sport. L’arrivo di Luciano Spalletti in panchina ha cambiato la strategia di mercato del Napoli, scrive.

“ L’avvento di Luciano Spalletti potrebbe aver modificato qualcosa nelle strategie . Il Napoli ha bisogno di fare cassa, ma non è detto che debba necessariamente cedere due tra i suoi big. Il sospetto è che De Laurentiis, d’accordo con Giuntoli e Spalletti, abbia deciso di vendere soltanto uno tra Fabian Ruiz e Koulibaly. E lo spagnolo sembra essere il principale indiziato a cambiare squadra . In questo caso, il senegalese potrebbe anche restare ma con un nuovo contratto, in modo che l’ ingaggio attuale di 6 milioni di euro a stagione possa essere spalmato su più anni . Così facendo il club risparmierebbe qualche milione di euro”.

Koulibaly, dal canto suo, sarebbe orientato a restare.

“Adesso la sua conferma rappresenta qualcosa in più di una semplice ipotesi. Koulibaly, infatti, pare che si stia convincendo a restare, a non cercare nuove esperienze e a tentare il colpo grosso col Napoli. La presenza in panchina di Spalletti è una garanzia anche per chi aveva creduto che il progetto tecnico fosse arrivato al capolinea, dopo quanto accaduto con Rino Gattuso”.