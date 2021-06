Gazzetta: Insigne è cresciuto come un’onda

Il capitano del Napoli prova a segnare al 18 ma gli manca la leggerezza che avrebbe avuto al Maradona. Non sbaglia però dopo quando calcia leggero, come farebbe al Diego Maradona

La gara dell’Italia contro la Turchia mette in evidenza ancora una volta la qualità espressa da Lorenzo Insigne in questo gruppo, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, parlando dei protagonisti della serata

Il migliore in campo. A ruota, un incontenibile Spinazzola, Immobile (gol e assist), il ventenne Chiellini e Insigne, cresciuto come un’onda. Chiaro che il merito va anche a Roberto Mancini che ha saputo amalgamare il gruppo e creare la giusta fiducia e convinzione. Insigne prova a fare gol una prima volta al 18′. ma gli manca la leggerezza che avrebbe avuto al Maradona La prima al 18’: Insigne triangola con Berardi e allarga troppo il destro a giro che, nel Napoli, avrebbe calciato con altra leggerezza. Va a segno però per il definitivo 3-0 questa volta calcia leggero, come farebbe al Diego Maradona