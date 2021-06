Gazzetta: Ibra, le terapie non funzionano, ora rischia l’intervento chirurgico

Le condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic preoccupano. Lo svedese è ancora in fase di riabilitazione dopo il problema al ginocchio accusato contro la Juventus il 0 maggio, ma sembra che le terapie non facciano effetto.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Non siamo ancora a livelli di allarme rosso, ma la preoccupazione cresce ed è un segnale che fa riflettere: il recupero del campione svedese non procede come dovrebbe ”.

A fare il punto sulle condizioni di Ibra e a lanciare l’allarme, è stato il ct della Nazionale Andersson. Ieri, in conferenza stampa, ha dichiarato:

«Ho avuto contatti con Zlatan e non è così avanti nel recupero come avevamo capito fin dall’inizio. Non ci aspettavamo di poterlo convocare, ma ho controllato per sicurezza. E non è così avanti negli sviluppi della riabilitazione».