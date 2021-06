Gazzetta: finisce l’era Rizzoli, il nuovo designatore degli arbitri sarà Rocchi

Via Rizzoli, dentro Rocchi. Cambia il designatore degli arbitri. Per l’ufficialità manca ancora qualche giorno, scrive la Gazzetta dello Sport, ma la scelta è fatta.

Una scelta che è stata molto difficile e che ha visto momenti di grande tensione tra Aia e Figc. Gravina ha bocciato l’idea di Trentalange del doppio designatore.

Si è addirittura rischiato il commissariamento degli arbitri.

La rosea scrive anche del balletto di nomi di chi dovrà far parte delle commissioni e di chi dovrà ricoprire ruoli intermedi.

“Un ruolo lo avrà quasi ertamente anche Domenico Messina, ex designatore prima di Rizzoli. Trentalange aveva pensato a lui anche come nuovo designatore, ma un cambio per essere accettato dalla Figc non poteva che presentare un volto «nuovo» e credibile, quello di Rocchi appunto. Messina metterà probabilmente la sua esperienza al servizio dello stesso Rocchi, ma bisognerà capire con quale ruolo”.