Gazzetta: De Laurentiis pronto ad accontentare il Bordeaux per Basic

Il Napoli vuole Toma Basic, centrale del Bordeaux. La Gazzetta dello Sport scrive che nelle ultime ore si è inserito anche il Benfica nella trattativa. Cosa che potrebbe spingere De Laurentiis ad accontentare il Bordeaux, che chiede 10 milioni.

“Il primo obiettivo del Napoli, in ogni modo, resta Toma Basic, il centrale del Bordeaux. Nelle ultime ore, nella trattativa s’è inserito pure il Benfica, pronto a concludere l’operazione. La competitività potrebbe spingere la dirigenza napoletana a chiudere l’affare. Il nodo resta quello della formula, perché Giuntoli lo vorrebbe in prestito con l’obbligo di riscatto, mentre il club francese vuole cederlo a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro. È probabile che l’incursione del Benfica convinca Aurelio De Laurentiis ad accontentare il Bordeaux“.