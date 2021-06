Fiorentina.it: “il club non si piega alle volontà di Mendes”. Con Gattuso rottura vicina

La Fiorentina e Gattuso sono a un passo dalla clamorosa rottura. Il sodalizio basato sulla calabresità pare che non stia reggendo. Lo ha detto Gianluca Di Marzio, lo ribadisce un sito molto vicino al club di Commisso: fiorentina.it. Che di fatto conferma tutto, anche se si trincera dietro i condizionali e aggiunge che non ci saranno commenti ufficiali. La rottura è determinata da Mendes che vorrebbe orientare il mercato della Fiorentina.

Il condizionale, al momento, è d’obbligo, visto che le parti in causa si trincerano dietro il silenzio. Però, nelle ultime ore, sono venute a galla alcune frizioni che ci sarebbero state tra la Fiorentina e Gennaro Gattuso. In mezzo Jorge Mendes, procuratore dello stesso Rino e di alcuni calciatori che la Fiorentina sta trattando, Oliveira e Guedes.

Visioni diverse, sintonia che non c’è tra le parti. Gattuso si aspettava che alcune trattative andassero in un certo modo. Con lui anche Mendes. Il club viola, invece, non vuole farsi schiacciare da certe logiche di mercato. In sintesi: la Fiorentina non si piega alle volontà di Mendes o a situazioni dove parametri e prezzi non saranno corretti.

Punto. Ed a capo. In attesa di una presa posizione ufficiale che non è prevista in serata. La Fiorentina, al momento, non emetterà alcun comunicato per commentare i rumours in questione.