“Ferrero vattene”: manifesti a Genova contro il presidente della Sampdoria

Aumenta la rabbia dei tifosi nei confronti di Ferrero, dopo che non è stato raggiunto l’accordo per affidare la panchina a Dionisi

La difficoltà nel trovare un allenatore a cui affidare il dopo Ranieri sta esasperando i tifosi della Sampdoria, che già in precedenza non avevano mai apprezzato troppo la figura di Massimo Ferrero. Lo confermato le varie iniziative per spingere il presidente a cedere il club.

Le recenti notizie sul dietrofront di Dionisi per la panchina, che sembra indirizzato al Sassuolo, hanno scatenato l’ira di diversi sostenitori. Su tutti Claudio Bosotin e Fulvio Comini, che hanno deciso di tappezzare la città con manifesti dall’eloquente scritta: “Ferrero vattene”.