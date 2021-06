È arrivata anche in Spagna Paola Ferrari in versione Basic Istinct

L’accavallamento in tv ha fatto notizia anche su Diario As che ha ripreso le parole della giornalista: «Hanno usato il Var più per me che in campo»

Paola Ferrari in versione Basic Istinct. La giornalista di RaiSport ha bucato lo schermo, è il caso di dire. Da giorni, Paola Ferrari ha calamitato l’attenzione per una inquadratura in stile Basic Istinct. Il famoso scavallamento. Dagospia l’ha sparata alla grande, Paola Ferrari è stata al gioco – su quanto sia stato voluto, ciascuno può farsi la propria opinione – e ha concesso anche un’intervista in cui ha detto: «Stanno usando il Var più per le mie gambe che in campo. Posso assicurare che non ho la farfallina tatuata, non volo così alto». Frasi che sono arrivate persino in Spagna. Diario As oggi ha rilanciato el “momento ‘Instinto básico’ de la periodista italiana Paola Ferrari en pleno directo”.