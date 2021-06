De Luca: “A Napoli migliaia di cittadini non rispondono alla chiamata per la vaccinazione”

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il punto con la stampa.

Faccio un appello ai cittadini di Napoli affinché vadano a vaccinarsi in massa. L’ASL Napoli 1 mi segnala che decine di migliaia di cittadini non rispondono alla chiamata per la vaccinazione e questo non è possibile. Abbiamo l’obiettivo di vaccinare tutta Napoli entro inizio luglio, ma a patto che i cittadini rispondano. Quest’elemento di irresponsabilità va eliminato. Astrazeneca? Lo facciamo solo agli over 60. Sotto quest’età lo somministriamo solo per i richiami, non per le prime dosi.