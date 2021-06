Dall’Inghilterra: l’Everton sta pensando a Rafa Benitez

L’Everton sta pensando a Rafa Benitez. La notizia arriva ovviamente dal Regno Unito. Dall’account twitter indykaila. L’Everton starebbe pensando a un trasferimento che è definito shock, ossia all’ingaggio di Rafa Benitez che è un tecnico simbolo del Liverpoll squadra con cui ha vinto una Champions League e con cui ha sfiorato la vittoria della Premier (oltre ad aver perduto un’altra finale di Champions). Sarebbe considerato un tradimento da parte dei sostenitori del Liverpool. Lì la rivalità cittadina è molto accesa. Ricordiamo che i tesserati dell’Everton non possono avere automobili rosse, il rosso è un colore bandito. Ricordiamo che Benitez è senza lavoro, ha lasciato la Cina e a febbraio è stato a un passo dal Napoli. De Laurentiis lo aveva contattato e poi ha preferito proseguire con Gattuso. Con quali risultati, lo sappiamo. Benitez subentrerebbe ad Ancelotti. Così come avvenne al Real Madrid nel 2015.

Breaking: Everton consider shock move for former Liverpool manager Rafa Benitez #EFC

— indykaila News (@indykaila) June 9, 2021