Crosetti: tra i migliori tecnici dell’Europeo c’è Gasperini in contumacia

Se l’Italia vista contro la Svizzera era stata un po’ la Nazionale del Sassuolo, ieri è stata la volta dell’Atalanta. E ci sono anche il memorabile Gosens di sabato e Malinovskyi

C’è tanta Atalanta, quella diretta da Gian Piero Gasperini, in questo Europeo. Su Repubblica, Maurizio Crosetti definisce il Gasp tra i migliori tecnici del torneo, in contumacia.

L’Italia vista contro la Svizzera

“era stata un po’ la Nazionale del Sassuolo (Berardi, Locatelli), stavolta lo è dell’Atalanta (Pessina, Toloi): tra i migliori tecnici dell’Europeo c’è dunque Gasperini in contumacia, tra i suoi capolavori mettiamoci pure il memorabile Gosens di sabato e Malinovskyi, che probabilmente ci attende a Londra con quel suo tiro fulminante. E che non sia un tiro mancino”.

E non sono solo questi i calciatori dell’Atalanta impegnati in Euro 2020. Sono 9, in 8 nazionali differenti: Pessina e Toloi nell’Italia, Gosens nella Germania (che ha fatto impazzire il Portogallo), Maehle nella Danimarca, de Roon nell’Olanda, Miranchuk nella Russia (splendida la rete contro la Finlandia), Malinovskyi nell’Ucraina, Pasalic nella Croazia e Freuler nella Svizzera.