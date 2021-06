Croazia, è polemica per la positività di Perisic, forse è uno dei 6 (su 55) che non si sono vaccinati 

Sulla Gazzetta. La squadra ha lasciato i giocatori liberi di decidere. Ora il nerazzurro resterà fuori almeno fino all’eventuale semifinale. Al suo posto Rebic

E’ polemica, in Croazia, per la positività al Covid di Ivan Perisic. La Gazzetta dello Sport scrive che potrebbe essere lui uno dei 6 (su 55) componenti della spedizione croata ad Euro 2020 a non essersi vaccinato.

“Il portavoce della nazionale ha detto: «Su 55 componenti del gruppo squadra solo in sei non si sono vaccinati, o comunque non avevano già contratto l’infezione prima dell’Europeo». Pensate, pure Lovren — che in passato aveva mostrato simpatie per teorie complottiste sul Covid — lo ha fatto. La nazionale croata ha lasciato decidere il singolo giocatore. E Perisic dovrebbe essere tra i sei che non si sono vaccinati“.

Perisic resterà in isolamento e non sarà a disposizione della Croazia almeno fino all’eventuale semifinale. Al suo posto giocherà Ante Rebic.