Perisic va al Tottenham: «Lascio l’Inter dopo 55 gol, 49 assist e 3 trofei»

Perisic annuncia l’addio all’Inter. La questione ovviamente è stata anche economica: il Tottenham di Conte gli ha offerto di più. Ma le valutazioni del croato sono state anche tecniche: ha giocato in Bundes, ha giocato in Serie A e gli mancava la Premier. Per i nerazzurri ovviamente è una brutta perdita anche se hanno già preso Gosens: Perisic è stato tra i migliori della stagione dell’Inter.

Il saluto, intanto, è avvenuto sui social. Ivan “il terribile” ha scritto una lunga lettera per ringraziare il club e i tifosi. Di seguito le sue parole.