CorSport: Salernitana, niente trust, si pensa alla cessione diretta ad un gruppo romano

Si dovrebbe chiudere oggi. Tante le manifestazioni di interesse. Il livello delle offerte si è attestato sui 45 milioni, lontani dagli 80 chiesti inizialmente dal club

Per il futuro della Salernitana, Claudio Lotito e Marco Mezzaroma dovrebbero aver deciso per la cessione diretta, abbandonando l’ipotesi del trust. Lo scrive il Corriere dello Sport che dà in arrivo oggi la scelta definitiva.

In merito ad una possibile cessione delle quote a un imprenditore o gruppo, il quotidiano sportivo scrive:

“Ipotesi, quest’ultima, che potrebbe rappresentare la mossa a sorpresa dei due imprenditori romani che da giorni dialogano con un paio dei tanti potenziali acquirenti che si sono fatti avanti in queste settimane. Molte manifestazioni di interesse sono rimaste tali, ma con qualcuno il discorso è stato approfondito. Ci sarebbe, infatti, un gruppo romano col quale l’operazione potrebbe essere chiusa. E poi ci sono altri nomi: Andrea Lombardi, presidente e amministratore delegato di Magister Group; oppure Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds United e assistito da un avvocato di Capaccio Paestum. Ieri sembra che Radrizzani fosse proprio nel salernitano. Il livello delle offerte si sarebbe attestato sui 45 milioni, ben distante dagli 80 chiesti inizialmente da Lotito e Mezzaroma”.

La strada del trust è troppo complicata da perseguire. La Figc ha posto paletti troppo stringenti: il trustee dovrebbe essere una società di revisione, la durata non superare i sei mesi anziché otto più quattro e la valutazione del club dovrebbe essere affidata ad una società terza.