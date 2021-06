CorSport: le varianti del Covid spaventano il Napoli, niente più amichevole estiva con l’Arsenal

Si giocherà con il Lione e probabilmente contro un’altra squadra francese. Le due date saranno a cavallo tra Dimaro e Castel di Sangro

Il Corriere dello Sport dà qualche informazione su come si svolgerà la preparazione estiva del Napoli, in vista della nuova stagione. Inizialmente il club aveva pensato a due amichevoli, una con l’Arsenal e l’altra con il Lione. Ebbene, la prima è stata accantonata per via del Covid.

“Ma i programmi di questi tempi, sono fatti per essere cambiati e le varianti, lo indica il Covid, sono parecchie: la tentazione di andare in Inghilterra, per una sfida con l’Arsenal, è stata accantonata per motivi che non sfuggono, e in calendario, a cavallo tra la decade in Trentino e quella di Castel di Sangro, ci dovrebbero finire due partite, una a Lione e un’altra ancora da concordare. Ma la Francia è il Paese che attualmente si lascia preferire”.