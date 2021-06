CorSport: il Barcellona sonda Gosens, l’Atalanta chiede 35-40 milioni

Grazie all’Europeo, il mondo scopre Robin Gosens. Il calciatore dell’Atalanta ha visto aumentare vertiginosamente le sue quotazioni, tanto che su di lui ha messo gli occhi il Barcellona. Il Corriere dello Sport scrive:

“Il club blaugrana ha sondato il terreno con Gianluca Mancini, agente del calciatore. Una richiesta di informazioni, ma il prezzo è già stato fissato da diverso tempo: l’Atalanta non vuole scendere sotto i 35 milioni e, vista l’ultima gara giocata, il valore potrebbe aumentare ancora al termine della rassegna continentale. Non è escluso l’eventuale inserimento di contropartite, già nella scorsa estate i nerazzurri avevano avviato i discorsi per Junior Firpo, esterno mancino in uscita dal club catalano. Al momento, però, le trattative sono ancora in fase embrionale. L’unica certezza riguarda la clausola che verrà esercitata dall’Atalanta per prolungare il contratto col calciatore fino al 2025: quello attuale è in scadenza nel 2024, ma i nerazzurri prolungheranno l’accordo per un altro anno”.