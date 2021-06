Corsport: asta per Fabian Ruiz, si parte da 65 milioni

Lo vorrebbero Psg, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. Al momento, De Laurentiis non intende accettare contropartite tecniche

Asta per Fabian Ruiz, si parte da 65 milioni. Il Corriere dello Sport scrive di un’asta per Fabian Ruiz il centrocampista spagnolo che è uno dei calciatori più attesi all’Europeo che sta per cominciare. Fabian è da tre stagioni al Napoli. Lo vorrebbero Psg, Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. Per De Laurentiis il prezzo minimo di vendita è 65 milioni, una base d’asta considerando gli interessi di più squadre. Per ora il presidente del Napoli vorrebbe soltanto cash, vedremo se nel corso della campagna trasferimenti cambierà idee dovendo fare i conti con le conseguenze economiche dell’emergenza Covid.