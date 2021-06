CorSport: Adl non scende sotto i 70 milioni per Koulibaly, per Fabian ne chiede almeno 60

Il senegalese e lo spagnolo sono due pezzi pregiati della squadra partenopea, ma senza la Champions la società valuta le offerte

Fabian Ruiz e Koulibaly sono due pezzi pregiati, nel Napoli, ma, senza Champions, il club di De Laurentiis valuterà le offerte che arriveranno per loro. Ma con un prezzo base che non si discute: non meno di 70 milioni per il senegalese e non meno di 60 per lo spagnolo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Su Koulibaly:

“Il Napoli fa sconti fino a un certo punto e sotto i settanta milioni non intende scendere, l’ha detto al Psg quando s’è avvicinato e anche al Manchester United, quando si è ripresentato”.

Su Fabian:

“Fabian Ruiz non ha mai smesso di avere estimatori ovunque: piace, e tanto, a Guardiola, ma il City con Adl ha deciso di non trattare più, dopo lo sgarbo ricevuto per Jorginho. Dovesse cambiare idea, si ripartirebbe da sessanta milioni di euro. Altrimenti, nell’ombra, converrà sempre sospettare che possa esserci l’Atletico Madid, perché certi amori fanno strani giri”.