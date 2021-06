Corriere: il calcio-spezzatino con 10 orari diversi rischia di saltare, mancano i voti

Il tema spacca la Lega. Servono 14 voti, ma la proposta piace a pochi presidenti e fa storcere il naso ai politici.

Oggi la Serie A si riunirà in assemblea per approvare la proposta di aumentare a 10 il numero delle finestre delle partite, per evitare la contemporaneità delle tre gare attualmente in programma alle 15 della domenica. Il cosiddetto calcio spezzatino. Il Corriere della Sera scrive che l’operazione rischia di saltare per mancanza dei voti necessari.

“Il calcio-spezzatino, tema all’ordine del giorno dell’assemblea di oggi, spacca la Lega. La proposta di aumentare a 10 il numero delle finestre delle partite, per evitare la contemporaneità delle tre gare attualmente in programma alle 15 della domenica, rischia di non essere approvata (14 i voti necessari). Dieci gare in dieci orari diversi piace a pochi presidenti (su tutti Ferrero: «Non siamo un discount. È solo Dazn che non ce la fa a trasmetterne tre alla volta»), fa storcere il naso ai politici (su tutti Salvini che ha già twittato sull’argomento), ha spinto l’Usigrai e Radio 1 a sollevare il grido d’allarme per il rischio di scomparsa della storica trasmissione Tutto il calcio minuto per minuto. Dazn – che vedrebbe di buon occhio la spalmatura delle gare per evitare rallentamenti sulla rete – allontana da sé la paternità della proposta, la Lega spiega che è propedeutica all’audience”.