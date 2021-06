Cormezz: L’Europeo è un’occasione per studiare i prossimi acquisti del Napoli

Da Basic a Emerson Palmieri, passando per Matvienko e Koopmeiners, ma senza dimenticare il sogno De Paul

Il Napoli è pronto a rimettersi al lavoro a breve per preparare la prossima stagione, ma per farlo c’è anche lo step del mercato come riporta il Corriere del Mezzogiorno

Il mercato del Napoli passa anche per l’Europeo, Fabian Ruiz può essere la pedina chiave per finanziare la campagna acquisti. Si lavora su due piani per immaginare il Napoli che verrà: senza cessioni eccellenti, si possono solo escogitare soluzioni lowcost per sostituire Hysaj, Maksimovic e Bakayoko. Il Napoli ha in pugno Basic del Bordeaux, a formula è il prestito con obbligo di riscatto, l’investimento complessivo s’aggira sui dieci milioni bonus compresi. C’è l’intesa di massima con il suo agente Adrian Aljal, che gestisce anche gli interessi di Rrahmani

Il Napoli dovrà capire come sostituire Fabian in caso di addio e in tal caso non abbandona il sogno De Paul dall’Udinese

Agli Europei il Napoli monitorerà altri profili che fanno parte della lista degli obiettivi: Emerson Palmieri, Matvienko dello Shakhtar Donetsk, che può giocare sia da difensore centrale che da terzino sinistro, e Koopmeiners dell’Az Alkmaar