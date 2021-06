CorMezz: il Napoli vieta le Olimpiadi anche a Lozano, che però giocherà la Gold Cup

Il messicano non sarà a Tokyo ma sarà impegnato con la sua nazionale nel torneo del Nord e Centro America. Salterà la prima parte del ritiro

Dopo il rifiuto per Fabian Ruiz, il Napoli ha deciso di non autorizzare la partecipazione alle Olimpiadi di Hirving Lozano. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno, che però aggiunge che l’attaccante disputerà la Gold Cup (la competizione per nazionali del Nord e Centro America, ndr) il prossimo 10 luglio.

Il rientro di Lozano in Italia avverrebbe soltanto dopo il torneo, per il secondo ritiro estivo.