As: Fabian Ruiz non andrà alle Olimpiadi, il Napoli non ha dato l’ok

Diversi club non hanno dato l’autorizzazione per il torneo olimpico di Tokyo, tra questi c’è anche il Napoli

Molti giocatori sono impegnati attualmente agli Europei e qualcuno potrebbe anche dare la propria disponibilità per disputare le Olimpiadi, ma non è il caso di Fabian Ruiz. Il Napoli, infatti, stando a quanto riporta As non ha dato il proprio ok per lasciar partire il centrocampista spagnolo alla volta di Tokyo per il torneo olimpico che comincerà il prossimo 23 luglio.

Oltre a Fabian Ruiz, anche Rodrigo Hernandez, Borja Mayoral e Ferran Torres non hanno avuto l’autorizzazione dalle società.