Chiellini, «Non ci inginocchieremo. L’Austria non ce lo ha chiesto». E scambia il nazismo con il razzismo

Il capitano della Nazionale, Giorgio Chiellini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport prima di Italia-Austria. Ha comunicato che l’Italia non si inginocchierà prima della partita. Il motivo – che ci pare surreale – è che l’Austria non lo ha chiesto, ha spiegato. Quando la squadra avversaria lo farà, l’Italia si adeguerà per solidarietà e sensibilità. Oggi no: non è arrivata nessuna richiesta in tal senso. Ma, se la toppa era fin qua peggio del buco, il meglio – si fa per dire – doveva ancora arrivare. Chiellini, infatti, ha completato il suo pensiero confondendo il razzismo con il nazismo. Un clamoroso autogol per il capitano della Nazionale. Altro che dibattito sull’inginocchiarsi o meno.

“Credo non ci sia stata nessuna richiesta. Quando ci sarà la richiesta da parte dell’altra squadra, ci inginocchieremo, per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra. Cercheremo di combattere il nazismo in un altro modo, con iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi”.