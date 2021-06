Briatore: «Dovrebbero usare le discoteche per vaccinare i giovani»

A La Verità: «Potremmo fare degli hub al pomeriggio. Se entri vaccinato o tamponato puoi ballare e fare quello che vuoi. Non ci si può sottoporre a 30 e più tamponi in tutta l’estate»

Su La Verità una lunga intervista a Flavio Briatore. Patron del Billionaire, ha sempre contestato la scelta del governo di chiudere le discoteche per la pandemia. Parla ancora oggi di criminalizzazione gratuita. E ora che si parla di riaprire le discoteche ma solo a chi è vaccinato o ha fatto il tampone e senza ballare, torna sull’argomento.

«Se entri vaccinato o tamponato puoi ballare e fare quello che vuoi. Andare a ballare senza ballare è un’assurdità, è come andare al ristorante e non mangiare ».

E allora lancia la sua proposta.

«Dovrebbero usare le discoteche in positivo, per vaccinare i giovani. Potremmo fare degli hub al pomeriggio, non alla sera perché si creerebbero delle file. Ma al pomeriggio potremmo essere noi a convincere i giovani a vaccinarsi, dato che molti sono restii. Non ci si può sottoporre a 30 e più tamponi in tutta l’estate. L’idea di favorire i vaccini fuori dalle discoteche la trovo molto importante: ai ragazzi, dopo la vaccinazione, viene dato il passaporto vaccinale e possono entrare e muoversi senza più problemi».