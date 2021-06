Bene con Eriksen, male con Pavard: lasciato in campo con una commozione cerebrale (VIDEO)

Il difensore francese dopo un colpo alla testa: “Ho perso conoscenza per 15 secondi”. L’associazione Headway: “Il modo in cui è stato gestito questo incidente è disgustoso. L’Uefa spieghi”

A dramma Eriksen concluso con un lieto fine, agli Europei però se n’è rischiato un altro: la Francia ha tenuto in campo Benjamin Pavard con i segni di una evidente commozione cerebrale, senza che nessuno intervenisse. Una gestione ben diversa dall’efficienza dimostrata nel caso dell’infarto del giocatore danese. E, ovviamente, ne sono seguite un po’ di polemiche.

Pavard è stato colpito alla testa in uno scontro di gioco con Robin Gosens al 58′ della sfida tra Francia e Germania. Sebbene la Federcalcio francese si sia impegnata a rispettare un nuovo protocollo che prevede la sostituzione dei giocatori con sospetta commozione cerebrale, Pavard è rimasto in campo. Eppure il difensore del Bayern Monaco ha detto di essere rimasto “stordito per 10-15 secondi”.

L’amministratore delegato di Headway, associazione che cura casi del genere, Peter McCabe ha detto al Telegraph che Pavard avrebbe dovuto essere sostituito: “Era chiaro a tutti che Pavard non era in grado di continuare. La successiva dichiarazione di Pavard secondo cui ha perso conoscenza conferma la gravità dell’incidente. Invece dopo una breve valutazione in campo al giocatore è stato permesso di continuare. Inoltre, sembrava che l’arbitro desse fretta ai medici cercando di farli uscire dal campo, piuttosto che concedere loro il tempo necessario per valutare la gravità dell’infortunio. Il modo in cui è stato gestito questo incidente è stato disgustoso. L’Uefa deve spiegare immediatamente come è stato permesso che accadesse”.