Basket, tra Napoli e la A1 è rimasta solo Udine. Domenica gara 1 al palabarbuto

Partenopei favoriti ma bisogna stare sempre attenti come ha dimostrato la finale scudetto tra Milano e Bologna. Sacripanti versus Boniciolli

Napoli, l’ultima curva si chiama Udine!

Come da pronostico la Ge.Vi Napoli si regala la finale playoff senza affanno, Passeggia nelle prime due serie tramortendo gli avversari che nulla possono contro l’“illegale” roster messo su da patron Grassi. In finale ritroverà Udine, già battuta in finale di Coppa Italia, che ha eliminato l’altra campana Scafati in semifinale.

Napoli vede l’ultima curva di un traguardo ampiamente preventivato ad inizio stagione ma non sarà facile, negli occhi l’Italia del basket ha ancora la finale scudetto tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, e dunque i partenopei dovranno tenere a freno la voglia di sorpresa che coccola gli dei del basket.

I friulani conoscono i partenopei, sono guidati da un coach esperto, Boniciolli, che ha già vinto la A2 e basa il suo gioco sulla energia e la ricerca costante di ritmi alti sia in difesa, molto solida e aggressiva, sia in attacco dove il contropiede e la ricerca di tiri disciplinati ed in equilibrio sono alla base del suo mood cestistico.

Sacripanti avrà dalla sua la consueta panchina lunga e il solito gusto di poter mischiare quintetti e rotazioni, Udine conterà sull’aspetto mentale della leggerezza. Battere Napoli è quasi proibitivo e dunque gli udinesi non avranno niente da perdere. Gara uno sarà domenica al Palabarbuto, aperta ai tifosi che aspettano da troppo la Napoli a spicchi ai vertici della pallacanestro nazionale.