Anche la Spagna si prepara a vaccinare la nazionale per gli Europei

Dopo la positività di Busquets, pare che si correrà ai ripari. Il siero scelto è il monodose Johnson & Johnson, che garantisce l’immunità 14 giorni dopo essere stato inoculato.

Dopo l’Italia anche la Spagna si prepara a vaccinare i suoi calciatori in vista degli Europei. Dopo il caso sollevato dalla positività di Busquets, il ministro della Salute, Carolina Darias e gli esperti della Commissione interterritoriale della salute, discuteranno della vaccinazione dei giocatori della nazionale

Le trattative per vaccinare la nazionale di calcio erano cominciate tre mesi fa, ma il governo guidato da Pedro Sanchez ha opposto un rifiuto categorico, a differenza della spedizione olimpica spagnola al quale è stato detto sì

Dal El Mundo a Cadena Ser riportano che verrà chiesto al ministro della Cultura e dello Sport, Josè Manuel Uribes, di affrontare la questione con il ministero della sanità. Il siero scelto è il monodose Johnson & Johnson, che garantisce l’immunità 14 giorni dopo essere stato inoculato.

Nel ritiro della nazionale c’è intanto forte timore per eventuali contagi: la nazionale ha vissuto gli ultimi giorni in ‘bolla’, ma i contatti tra i giocatori sono stati ovviamente stretti. Intanto l’amichevole di domani (martedì) a Madrid contro la Lituania verrà giocata dalla selezione Under 21.