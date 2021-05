Zidane: «Non deciderò subito il mio futuro. Parlerò con la società nei prossimi giorni»

Dopo il secondo posto in Liga: “Il mio stato d’animo? Pessimo perché non siamo riusciti a vincere il campionato”.

Il Real Madrid di Zinedine Zidane ha vinto l’ultima partita di campionato ma si è visto sfuggire sotto gli occhi il titolo di campione della Liga dall’Atletico Madrid di Simeone. Al termine del match Zidane ha parlato alla stampa, anche del suo futuro.

“I primi che dobbiamo ringraziare sono i nostri tifosi perché hanno sempre sostenuto la squadra da lontano. Penso che tutti possano essere orgogliosi dei giocatori, perché hanno dato tutto. Non è stato facile, ma alla fine abbiamo vinto. Voglio congratularmi con tutto lo staff. E basta”.

Può dire qualcosa all’Atlético? Altra cosa: è ancora sulla panchina del Real Madrid?

“Dobbiamo congratularci con l’Atlético che lo merita perché chi vince lo merita. Ma la cosa più importante è quello che i giocatori hanno fatto. Abbiamo dato tutto sul campo e io sono responsabile di tutto questo. Non deciderò subito il mio futuro. Parlerò con la società nei prossimi giorni e vedremo cosa succederà. Non solo con me, con tutto quello che il club farà per la prossima stagione”.

Qual è il suo umore?

“Il mio umore è fottuto perché non siamo riusciti a vincere il campionato. Se me lo chiedi, questa è la risposta”.

Il Real Madrid sta aspettando di conoscere la decisione finale del tecnico per il futuro della panchina. In lizza per la successione ci sono Raul e Allegri.